باحثون يقتربون من إيجاد الآلية الأساسية وراء أكبر الزلازل على كوكبنا!

2020/12/25 | 15:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}يعتقد جيولوجيون أنهم حددوا آلية رئيسية وراء بعض أكبر الزلازل على الكوكب، التي تحدث في مناطق الاندساس، حيث تُدفع صفيحة تكتونية أسفل أخرى.

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