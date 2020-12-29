2020/12/29 | 12:14 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت وكالة الإستخبارات المركزية القبض على متهَمين يتاجران بالقطع الأثرية أحدهما بمحافظة نينوى والآخر ببغداد، بعد جهد إستخباراتي دقيق.

وأوضح بيانٌ للوكالة تلقت ( 7sky ) نسخة منه، أن ” مفارز وكالة الإستخبارات المتمثلة بمديرية إستخبارات الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على متهمين إثنين يتاجران بالقطع الأثرية”.

وبيّنت أن “المتهم الأول أُلقي القبض عليه وقد في مركز محافظة نينوى وبحوزته خمس قطع أثرية، فيما اُلقي القبض على المتهم الثاني بعد نصب كمين محكم له في منطقة العلاوي وسط بغداد بالجرم المشهود وبحوزته ثمان قطع أثرية جميعها تعود إلى العصور القديمة”.

وأفادت بأنه “تم تسليم المتهَمين مع القطع الأثرية الى الجهات المختصة بموجب وصل إستلام أُصولي بغية تقديمهم للقضاء وإتخاذ الأحكام اللازمة بحقهما”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وكالة الإستخبارات: القبض على تاجرين للقطع الأثرية ببغداد ونينوى 7 SKY TV.

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