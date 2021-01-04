2021/01/04 | 14:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت الأمانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة موعد استقبال المرضى في مستشفى

الأمراض السرطانية فيما قامت العتبة

اليوم بنصب الأجهزة الطبية الخاصة

لعلاج مرضى السرطان

وقال المستشار العام على المشاريع

الصحي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:ممثل السيستاني بكربلاء يتابع تنصيب الاجهزة المعالجة لامراض السرطان ويحدد الاول من حزيران لاستقبال المرضى بالمستشفى) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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