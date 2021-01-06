شاهد.. المرجع السيستاني: الشهيد قاسم سليماني لواء عظيم

2021/01/06 | 08:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وثائقي يتحدث عن شخصية وانجازات القائد الشهيد قاسم سليماني في ساحات الجهات بسوريا والعراق....

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