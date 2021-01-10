2021/01/10 | 05:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتقول كوبا إنها تريد تحصين سكّانها في النصف الأول من 2021 بلقاحها الخاصّ ضدّ كوفيد-19.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تغريدة خامنئي عن فايزر.. الإيرانيون حقل تجارب للقاحات كوبية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تغريدة خامنئي عن فايزر.. الإيرانيون حقل تجارب للقاحات كوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).