الجيش الإيراني يجري

2021/01/11 | 11:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإيراني، اليوم الاثنين،

عن عزمه إجراء "مناورات صاروخية كبرى" في

بحر عمان، يوم غد الثلاثاء.

وأفاد التلفزيون الإيراني بأن

المناورات ستستمر يومين في بحر عمان،

انطلاقا من محافظة "كنارك"، وسي

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