2021/01/18 | 13:32 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس القضاء، فائق زيدان، الاثنين (18 كانون الثاني 2021)، مع السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر، تلسيم المطلوبين للعراق والمتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بيان لمجلس القضاء تلقته قناة (7SKY) الفضائية إن “زيدان استقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد ماثيو تولر”.

وأضاف، أن “الجانبين بحثا موضوع تسليم المطلوبين للقضاء العراقي من المتهمين الموجودين على الأراضي الأمريكية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيدان يبحث مع تولر تسليم المطلوبين العراقيين داخل اميركا 7 SKY TV.

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