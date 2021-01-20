شركة عالمية مقرها الرئيس بالكويت ترعى نادي كربلاء لثلاث سنوات

2021/01/20 | 22:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نادي كربلاء بانه سيتعاقد مع احدى

الشركات العالمية في دولة الكويت من اجل

تمويل النادي ورعايته لثلاث سنوات

بالوقت الذي يسعى نادي كربلاء الصعود

الى الدوري الممتاز .

ونقل المكتب الاعلامي للنادي في بي

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