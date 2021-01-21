السيستاني يدين تفجيرات ساحة الطيران ويدعو الاجهزة الامنية الى تكثيف جهودها

2021/01/21 | 18:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدر مكتب المرجع الاعلى السيد علي السيستاني، اليوم الخميس، بياناً يدين فيه التفجيرين الارهابيين في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد، فيما دعا الأجهزة الأمنية المختصة الى أن تكثّف من جهودها وتبذل مزيداً من الجهد في سبيل حفظ الأمن وإفشال خطط الاعداء المتربصين بهذا الشعب.

وادناه نص البيان:-

بسم الله الرحمن الرحيم

(انا لله وإنّا إليه راجعون)

مرة أخرى استهدف الارهابيون المتوحشون تجمعاً من المدنيين الابرياء بتفجير مزدوج في ساحة الطيران ببغداد العزيزة، مما أدّى الى سقوط عشرات الشهداء وأضعاف ذلك من الجرحى والمصابين، في مشهد فظيع يؤلم كل ذي ضمير حيّ.

وإننا إذ نتقدم بأحرّ التعازي وأصدق المواساة الى ذوي الشهداء الكرام ونتضرع الى الله العلي القدير أن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، ندعو الأجهزة الأمنية المختصة الى أن تكثّف من جهودها وتبذل مزيداً من الجهد في سبيل حفظ الأمن وإفشال خطط الاعداء المتربصين بهذا الشعب المظلوم الذي يعاني من جوانب شتى، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

7 /جمادى الآخرة/ 1442 هـ

مكتب السيد السيستاني (دام ظلّه) ـــ النجف الأشرف

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