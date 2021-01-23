2021/01/23 | 17:32 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طمأنت اللجنة المالية النيابية، السبت، المشمولين بقرار 315، بتأمين رواتبهم إضافة إلى التخصيصات ضمن الموازنة، من خلال الاستقطاع نت بعض مواطن الترف.

وقال عضو اللجنة، النائب ناجي السعيدي، في تصريح تابعته 7sky، بحسب الوكالة الرسمية، إنه “لا يوجد إي استقطاع من رواتب الموظفين لعام 2021 باستثناء الدرجات العليا”.

وأضاف السعيدي، أن “الأموال التي سيتم استقطاعها من بعض مواطن الترف في مؤسسات الدولة، سيتم تحويلها إلى قرار 315″، مؤكداً أن “اللجنة لديها رؤية فنية حول قرار 315”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية تطمئن المشمولين بقرار 315: سنؤمن رواتبكم من هذه الأموال 7 SKY TV.

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