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الجثث محترقة.. حصيلة ضحايا الطائرة الأذربيجانية ترتفع إلى ٣٨ قتيلاً

الجثث محترقة.. حصيلة ضحايا الطائرة الأذربيجانية ترتفع إلى ٣٨ قتيلاً
الجثث محترقة.. حصيلة ضحايا الطائرة الأذربيجانية ترتفع إلى ٣٨ قتيلاً
2024-12-25 20:45:04 - المصدر: ايشان

كشف نائب رئيس وزراء كازاخستان، كانات بوزومباييف، الذي يرأس اللجنة الحكومية للتحقيق في أسباب حادث تحطم طائرة ركاب، عن بلوغ حصيلة القتلى 38 شخصا. ووفق ما ذكره موقع Tengrinews: “كما قال نائب رئيس الوزراء، هناك 38 حالة وفاة معروفة حاليا”. وبحسب نائب رئيس الوزراء، فإن جثث القتلى في الحادث كانت محترقة بشدة. وأضاف: “الجثث في […]

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الجثث محترقة.. حصيلة ضحايا الطائرة الأذربيجانية ترتفع إلى ٣٨ قتيلاً

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