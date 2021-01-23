2021/01/23 | 19:25 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مجلس الأمن القومي الأميركي: سنواصل العمل مع الأصدقاء والشركاء للتصدي لنفوذ إيران الخبيث

مجلس الأمن القومي الأميركي: تهديدات مرشد إيران استفزازية وغير مقبولة

مجلس الأمن القومي الأميركي: ندين تهديدات مرشد إيران بالانتقام لمقتل سليماني

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