نادي الهدف يقيم بطولته الدولية السادسة بالشطرنج

2021/02/02 | 13:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

يقيم نادي الهدف التخصصي للشطرنج وبالتعاون مع اتحاد الشطرنج الفرعي في محافظة بغداد، بطولته الدولية بنسختها السادسة استذكارا لرواد اللعبة الراحلَين محمد جابر و منقذ رشيد.

وقال رئيس نادي الهدف سامي عباس لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، إن" البطولة ستقام في مجمع الإعلام الترفيهي في تمام العاشرة من صباح يوم الجمعة المقبل" مبينا ان" البطولة ستجري وفق النظام السويسري وبواقع سبع جولات وبزمن قدره 60 دقيقة مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة منجزة (نظام فيشر) ".

وأشار عباس الى ان " المنافسة ستشهد تطبيق كافة لوائح وقوانين الاتحاد الدولي والاتحاد العراقي المركزي للشطرنج"، مضيفا ان" صاحب المركز الأول سيكون بطل المحافظة لعام 2021 وسيكون ممثلاً عن بغداد في بطولة شبه نهائي العراق للمتقدمين".

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