وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يصدر امرا وزاريا بعزل رئيس اللجنة الاولمبية سرمد عبد الاله من وظيفته الوزارية بعد اتهامه درجال بالمشاركة في سرقة الكويت 1990

2021/02/02 | 20:33 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر وزير الشباب والرياضة عدنان درجال قرارا بعزل رئيس اللجنة الاولمبية العراقية سرمد عبدالاله من وظيفته الحكومية على خلفية تصريحات الأخير في برنامج ستوديو الجماهير .وذكرت مصادر مطلعة ” قرار الوزير بعزل عبدالاله من وظيفته في وزارة الشباب والرياضة جاء على خلفية مطالبة الاخير بضرورة خروج الوزير الى وسائل الاعلام لتبرئة موقفه من

