نادي كربلاء يتعاقد مع اللاعب الغيني كمارة ابو بكر استعدادا للعودة لدوري الاضواء

2021/02/08 | 17:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت ادارة نادي كربلاء عقد اللاعب

الغيني كماره ابو بكر لما يمتاز به من

مهارة عالية اضافة الى بناء بدني

وجسماني كبير وشخصية قيادية داخل

الملعب خاصة وان اللاعب يلعب بمركز قلب

الدفاع

ونقل المكتب الاعلا

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