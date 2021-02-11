2021/02/11 | 14:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أعلن نادي القاسم الرياضي، تعزيز صفوفه بمحترفين جديدين في الانتقالات الشتوية “ميركاتو الشتاء”.

وذكر النادي في بيان تلتقه وكالة/ المعلومة/ إن “المدافع المغربي زكريا الاسماعيلي والمهاجم السنغالي ديمبا دياخاتي وصلا الى مطار بغداد الدولي”.

وبين أن “اللاعبين وصلا صباح اليوم من اجل اكمال اجراءات التعاقد والانضمام الى صفوف نادي القاسم”.

يذكر ان الانتقالات الشتوية تنتهي في الاول من اذار المقبل.



انتهى /25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محترفان جديدان يعززان صفوف نادي القاسم في ميركاتو الشتاء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محترفان جديدان يعززان صفوف نادي القاسم في ميركاتو الشتاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).