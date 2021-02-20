الكاظمي في الطارمية للاشراف على عمليات القضاء على بقايا الارهاب

2021/02/20 | 16:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اجرى القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، زيارة لقضاء الطارمية للاشراف على العمليات التي انطلقت للقضاء على ما تبقى من عصابات داعش الارهابية.

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