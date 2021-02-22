الدوري الانكليزي الممتاز.. مانشستر يونايتد يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية على نيوكاسل

2021/02/22 | 00:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات، بالتغلب على ضيفه نيوكاسل بنتيجة (3-1)، مساء الأحد، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد في إطار لقاءات الجولة رقم 25 من الدوري الإنكليزي الممتاز.سجل ثلاثية اليونايتد ماركوس راشفورد في الدقيقة (30) ودانييل جيمس في الدقيقة (57) وبرونو فيرنانديز (75)، بينما سجل هدف نيوكاسل الوحيد آلان سانت ماكسيمين في الدقيقة (36).وبتلك النتيجة ارتقى اليونايتد إلى المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 49 نقطة، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 25 نقطة في المركز 17./انتهى9

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