اللجنة المالية تصدر بيانا حول أسباب تأخر الموازنة وتوجه دعوة للكتل

2021/02/23 | 15:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أصدرت اللجنة المالية في مجلس النواب، الثلاثاء، بيانا حول أسباب تأخر الموازنة، موجهة دعوة إلى الكتل.

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