لاهور شيخ جنكي: سنستمر في دعم ديوان الوقف السني

2021/02/27 | 13:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم السبت، بمدينة السليمانية، الدكتور سعد حميد كمبش رئيس ديوان الوقف السني والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء تبادل الجانبان الآراء حول بضرورة تطوير الوفاق والتعايش الديني والتسامح والاستقرار والشراكة بين جميع المكونات بمفاصل السلطة وادارة البلاد، كما اشار الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني الى الدور الفعّال لديوان الوقف السني في المجال العلمي والأكاديمي والاهتمام بالنازحين وتقليل آلام ومعاناة عوائل النازحين وذويهم الذين تعرضوا الى أضرار نتيجة الحرب ضد داعش.

واضاف لاهور شيخ جنكي: ان ما قدمه الاتحاد الوطني الكوردستاني للنازحين، نعتبره كواجب وطني وإنساني وسنستمر في دعم ومساعدة ديوان الوقف السني في أي عمل او نشاط ومشروع له سواء في إقليم كوردستان او باقي المحافظات العراقية، داعيا الوقف السني الى ايلاء اهمية بكركوك والمناطق المستقطعة من الإقليم، وخاصة باعمار وبناء المساجد والمدارس والمراكز العلمية والأكاديمية في المناطق التي تضررت بشكل كبير بسبب الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي.

PUKmedia

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