شركات المانية تزود مستشفى الفلوجة التعليمي بأجهزة طبية متطورة

2021/02/28 | 14:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..افاد مدير مستشفى الفلوجة التعليمي بمحافظة الانبار اياد الندا ،الاحد، بان شركات المانية زودت مستشفى الفلوجة التعليمي بأجهزة طبية متطورة تدخل الخدمة لأول مرة في محافظة الانبار .

وقال الندا في تصريح لوكالة الـ/المعلومة/ ان” وزارة الصحة وبالتنسيق مع ديرية صحة الانبار زودت شركات المانية مختصة بمجال الطب مستشفى الفلوجة التعليمي بأجهزة طبية متطورة في اختصاص الغسيل الكلوي (الديلزة الدموية ) في خطوة تهدف الى معالجة مرضى الفشل الكلوي داخل المدينة بدلا من ذهابهم الى خارج المحافظة “.واضاف ان” الاجهزة الطبية الالمانية سوف تساهم في تشخيص هذا النوع من المرض بشكل مبكر فضلا عن حاجة مستشفيات الانبار الى مواكبة الطب العالمي باستخدام اجهزة طبية حديثة”، مبينا ان” مستشفى الفلوجة التعليمي اصبح مستعدا لاستقبال المرضى الذين يعانون من مرض الفشل الكلوي وتوفير عناء السفر الى المناطق التي تتواجد فيها هذه الخدمات”.واوضح أن ” ادارة المستشفى اعدت خطة للتوفير العلاجات الطبية وبرصيد كافي لضمان عدم نفذاها في المركز “.يشار الى ان معظم الاجهزة الطبية داخل مباني المؤسسات الصحية في الانبار تعرضت الى عمليات سرق وتخريب من قبل ارهابي داعش ابان سيطرتهم على مساحات واسعة من المحافظة.



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