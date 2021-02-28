2021/02/28 | 19:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأحد، إن أكثر من 20 مليون شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة تلقوا حتى الآن جرعة لقاح COVID-19.

وأضاف هانكوك على “تويتر” “إنجاز رائع للبلاد”.



“اللقاح هو طريقنا للخروج.



عندما تتلقى المكالمة، احصل على اللقاح!”.

وأطلقت بريطانيا أسرع برنامج تطعيم ضد COVID-19 في أوروبا، مما زاد من احتمالية رفع قيود الإغلاق الحالية من الآن وحتى نهاية يونيو المقبل.



انتهى/25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المملكة المتحدة.. أكثر من 20 مليون شخص تلقوا جرعة COVID-19) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المملكة المتحدة.. أكثر من 20 مليون شخص تلقوا جرعة COVID-19) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).