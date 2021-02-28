التخطيط توضح مدى ارتفاع مستوى التضخم في ظل كورونا وزيادة سعر صرف الدولار

2021/02/28 | 21:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اوضحت وزارة التخطيط، الاحد، مدى ارتفاع مستوى التضخم في البلاد في ظل فيروس كورونا وزيادة سعر صرف الدولار.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي في تصريح تابعته /المعلومة/، ان “الاسبوع المقبل سيتم خلاله اصدار تقرير الوزارة بشأن مستوى التضخم في العراق لشهر كانون الثاني من العام الجاري”.

واضاف ان “الحظر الشامل المفروض بسبب جائحة كورونا له تاثير سلبي على التداول اليومي في سوق العملة المحلية وحتى على بيع الدولار من قبل النافذة الرسمية للبنك المركزي العراقي”.

وبين انه “قد مضى اكثر من 3 اشهر على تغيير العملة ومعدلات التضخم شهدت ارتفاعاً في الشهر الاخير من السنة الماضية بنسبة 3.3% متاثرا بارتفاع اسعار مجمل المواد”.

وتابع ان “قطاع السكن ارتفع بنسبة 3% متاثرا بارتفاع اسعار المولدات الاهلية، كذلك ارتفع مستوى التضخم للترفيه والصحة بنسبة 7% متاثرا بارتفاع معدلات سعر الصرف”.



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