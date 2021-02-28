الصحة النيابية: جميع المؤشرات تدل على اعادة الحظر الصحي الشامل والجزئي

2021/02/28 | 21:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

بين عضو لجنة الصحة النيابية غايب العميري، الاحد، ان جميع المؤشرات تدل على اعادة الحظر الصحي الشامل والجزئي في العراق، خاصة مع تزايد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وقال العميري في تصريح تابعته /المعلومة/، ان “الموقف الوبائي اليومي الصادر من وزارة الصحة يؤشر تزايداً مرتفعاً في حالات الوفيات والاصابات بكورونا”.

واضاف ان “التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية نسبي وليس بالمستوى المطلوب، وجميع المؤشرات تدل على اعادة الحظر الصحي الشامل والجزئي في العراق؛ للسيطرة على الوباء في المحافظات”.

ولفت الى ان “التعامل مع الوباء يجب ان يكون بحذر كبير واجراء وقائي صحيح يتناسب مع خطورة المرحلة التي تتطلب فرض الحظر”.



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