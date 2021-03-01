الصحة العالمية توجه نصيحة لمن يرفض تلقي اللقاح ضد كورونا

2021/03/01 | 18:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

نصحت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، بالبقاء في المنزل خلال فترة الوباء لمن يرفض تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.

وأشارت فوينوفيتش إلى أن كوفيد -19 مرض جديد وخطير وخبيث وله عواقب صحية خطيرة.



وقالت: “إن قرار عدم التطعيم له عواقب مزدوجة: الأول هو تعريض نفسك للخطر، والثاني هو خطر نقل العدوى إلى أشخاص آخرين”.

وأضافت أنه لا توجد طريقة أخرى لتعزيز المناعة ضد فيروس كورونا بخلاف تلقي اللقاح، موضحة أن “هناك حالات لا يمكن أن يساعد فيها أي مستوى من المناعة”.

وفي شهر شباط / فبراير، أعلنت فوينوفيتش أنها تلقت لقاحا روسيا ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها في حالة صحية جيدة.



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