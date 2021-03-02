نائب: السفارة الأمريكية تدير جيوشا الكترونية لضرب النسيج الاجتماعي  

2021/03/02 | 12:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد ..

أكد النائب عن تحالف الفتح عدي الشعلان، الثلاثاء ، أن السفارة الأمريكية تعمل على ضرب النسيج الاجتماعي وتشويه صورة المقاومين من ابناء الحشد الشعبي عب الجيوش الالكترونية التي تديرها، مبينا أن أمريكا تجاوزت حدود الأعراف الدبلوماسية .

وقال الشعلان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “السفارة الأمريكية باتت تقود هجمة شرسة ضد القوى الوطنية الرافضة لوجود المحتل الأمريكي”، مبينا ان “تدخل سفارة واشنطن في بغداد بلغ ذروته في اشعال نار الطائفية وتحريك جيوشها الالكترونية لتشويه صورة الحشد الشعبي”.

وأضاف ان “امتلاك السفارة الامريكية منظومة سيرام يعد انتهاكا صارخا للاعراف الدبلوماسية”، مشددا على “أهمية منع السفارة الأمريكية من التدخل بشؤون العراق”.

وكان النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر عن تحركات للسفارة الأمريكية بشكل ملحوظ من أجل الضغط على بعض القوى السياسية لتسويق فكرة التدخل الدولي في سير جميع العمليات الانتخابية بشكل مباشر.انتهى /25 ح

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