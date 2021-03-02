احباط استيلاء متنفذين على 100 دونم من املاك وزارة المالية في ديالى

2021/03/02 | 13:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..اعلن قائممقام قضاء بعقوبة في ديالى عبدالله الحيالي، الثلاثاء، عن احباط استيلاء متنفذين على 100 دونم من املاك وزارة المالية في اطراف بعقوبة.وقال الحيالي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” قائممقامية بعقوبة بالتنسيق مع عقارات الدولة ومفارز الشرطة المحلية احبطت محاولة استيلاء متنفذين على 100 دونم من املاك وزارة المالية في منطقة القدس في اطراف بعقوبة لافتا الى انه بعضهم قام ببيع بعض القطع السكنية بدون اي مسوغ قاننوني”.واضاف الحيالي،ان” حملة مجابهة محاولات المتنفذين للسيطرة على اراضي الدولة والوزارات مستمرة في بعقوبة ووضواحيها”، لافتا الى انه “تم احباط استيلاء جهات متنفذة على 40 دونم في منطقة ام الكرفس يوم امس وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتجاوزين”.وتعاني ديالى وخاصة بعقوبة من استيلاء متنفذين على املاك الدولة وخاصة الاراضي الزراعية والعائدة الى وزارة المالية.انتهى/ 25 ف

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