2021/03/05 | 09:44 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في ظل إجراءات الحجر جراء فيروس كورونا والتدابير الأمنية المشددة، تنطلق الجمعة زيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى العراق حيث تجري التحضيرات على قدم وساق من شوارع بغداد الرئيسية وصولا إلى النجف ومرورا بأور الجنوبية والبلدات المسيحية شمالا، حيث رفعت لافتات تحمل صوره مرفقة بعبارات ترحيب.



وسيستخدم البابا سيارة مصفحة في تنقلاته على طرق أعيد تأهيلها خصيصا للزيارة، بالإضافة إلى مروحية وطائرة خاصة للتنقلات البعيدة سيعبر خلالها فوق مناطق لا تزال تنتشر فيها خلايا لتنظيم "الدولة الإسلامية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيارة البابا فرنسيس إلى العراق تنطلق الجمعة في ظل إجراءات الحجر والتدابير الأمنية المشددة) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيارة البابا فرنسيس إلى العراق تنطلق الجمعة في ظل إجراءات الحجر والتدابير الأمنية المشددة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).