2021/03/15 | 09:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل في الحكومة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن تسجيل حدوث 4 هزات أرضية بدرجات متفاوته في قضاء خانقين.

وقالت وزارة النقل في بيان: ان مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث 4 هزات أرضية فجر اليوم الاثنين الموافق 15/3/2021 في قضاء خانقين.

واضاف البيان: ان الهزات سجلت في اوقات متقاربة الاولى في تمام الساعة 12:05:47 فجر اليوم بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (2.6) درجة وتبعد (5) كم جنوب شرقي قضاء خانقين والثانية في تمام الساعة 12:36:25 وبلغت بوتها (3.6) درجة وتبعد (11) كم جنوب شرقي خانقين والهزة الثالثة بلغت قوتها (3.7) درجة عند الساعة 12:52:50 وتبعد (6) كم جنوب شرقي خانقين، والهزة الرابعة سجلت في تمام الساعة 1:51:16 صباح اليوم بالتوقيت المحلي قرب مكان حدوث الهزات السابقة وقد بلغت قوتها (4.1) درجة حيث تبعد (9) كم شرقي قضاء خانقين.

واكد البيان، ان النشاط الزلزالي مازال مستمرًا في المنطقة.



داعيا المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

PUKmedia اعلام وزارة النقل

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (4 هزات ارضية تضرب قضاء خانقين ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (4 هزات ارضية تضرب قضاء خانقين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).