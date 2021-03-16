شاهد: ازاحة الستار عن نصب تذكارية للشهيدين سليمان والمهندس

2021/03/16 | 19:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرة اخرى الاخوان الشيقيقان يجتمعان تحت سقف واحد، ايران والعراق، والمناسبة هذه المرة ايضاً هي احياء ذكرى قادة النصر الشهيدين القائدين قاسم سليماني واب...

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