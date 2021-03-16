تنظيمات كركوك تحيي ذكرى فاجعة حلبجة

2021/03/16 | 23:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيت تنظيمات كركوك للإتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الثلاثاء الذكرى الـ 33 لقصف مدينة حلبجة بالسلاح الكيماوي من قبل النظام الصدامي المباد.

ووقف كوادر وأعضاء المركز يتقدمهم محمد عثمان مسؤول المركز وحسيبة محمد العضو القيادية في الإتحاد الوطني الكوردستاني أمام بناية المركز في كركوك دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء القصف الكيمياوي لمدينةحلبجة الشهيدة.

PUKmedia / عمر اواره

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