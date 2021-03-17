بالصورة..اول تحفة فنية للمعمارية

2021/03/17 | 07:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تترقب العاصمة بغداد، إكتمال البناء الانشائي لأول معلم للمعمارية العراقية العالمية الراحلة زها حديد في قلب عاصمة بلاد الرافدين....

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