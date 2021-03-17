مجلس النواب يصوت على الزام الحكومة بإكمال إجراءات إعلان حلبجة محافظة

2021/03/17 | 10:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب على إلزام الحكومة بإكمال اجراءات إعلان حلبچه محافظة.وجاء في بيان مقتضب صادر عن الدائرة الإعلامية أن “مجلس النواب صوت بالإجماع بإلزام الحكومة بإكمال الاجراءات المتعلقة بإعلان حلبچه محافظة”.وقبل 33 سنة من الآن، قصفت مدينة حلبجة … Readmore

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