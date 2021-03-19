الاتفاق على تمرير المادة الحادية عشرة في الموازنة المتضمنة حصة إقليم كردستان

2021/03/19 | 19:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اتفقت رئاسة مجلس النواب، الجمعة، مع وفد إقليم كردستان، على تمرير المادة الحادية عشرة من الموازنة التي تتضمن حصة الإقليم من موازنة العام الحالي المرتقب التصويت عليها.

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