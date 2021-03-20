2021/03/20 | 12:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلط تقرير لصحيفة “ديفينس نيوز” المتخصصة بالشؤون العسكرية، السبت، الضوء على ذكرى بدء عملية غزو العراق ابان ادارة الرئيس الامريكي الاسبق جورج دبليو بوش...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تقرير عسكري أميركي: اغتيال المهندس وسليماني أكثر القرارات فظاعة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تقرير عسكري أميركي: اغتيال المهندس وسليماني أكثر القرارات فظاعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).