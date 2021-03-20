تاجيل جلسة التصويت على الموازنة في العراق الى يوم السبت المقبل

2021/03/20 | 21:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت رئاسة مجلس النواب، تأجيل جلسة التصويت على الموازنة بعد ساعات من الترقب بين عقدها اليوم من عدمه....

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