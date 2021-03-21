امريكا وبلجيكا وفرنسا واليابان تجري مناورات بحرية ضخمة في الخليج

2021/03/21 | 12:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …اعلنت البحرية الامريكية ، الاحد، انها ستجري تدريبات بحرية كبيرة إلى جانب بلجيكا وفرنسا واليابان في منطقة الخليج في الشرق الأوسط.وذكرت وكالة الاسوشيتد برس في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” المناورات ستجري في منطقة بحر العرب وخليج عمان قيام سفن من الدول الاربع بالمشاركة وتشمل السفن المعنية حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول ، وكذلك السفينة الهجومية البرمائية الامريكية يو إس إس ماكين آيلاند”.واضاف ان ” الفرقاطة البلجيكية هنلمز ليوبولد والمدمرة اليابانية جي اس ارياك بالاضافة الى طائرات من الدول الاربع ، حيث تأتي هذه المناورات في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة الضغط على ايران للعودة الى الاتفاق النووي”.واوضح التقرير ان ” الرئيس الامريكي جو بايدن اعرب رغبته في العودة إلى الاتفاق لكن ايران اشترطت رفع العقوبات الاقتصادية الاضافية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب قبل العودة الى الاتفاق “.



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