نائب يبين الأسباب الحقيقية وراء تأجيل التصويت على الموازنة لمدة أسبوع

2021/03/21 | 12:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..بين النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي , الاحد , الأسباب الحقيقية وراء تأجيل جلسة التصويت على قانون الموازنة أسبوعا اخر , مؤكدا ان السبت المقبل سيتم التصويت على القانون .وقال البخاتي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” قرار تأجيل جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة أسبوعا اخر جاء لاسباب متعددة بما فيها عدم التوافق مع الإقليم بشان حته من الموازنة ” .وأضاف ان ” اللجنة المالية وضعت فقرات غير مفصله وواضحة وكان وضعها بشكل مستعجل وتحتاج الى رصانة في الصياغة والتوضيح بعد ان واجهت صيحات وعدم رضى من قبل النواب , وهذه الفقرات بحاجة الى مراجعة دقيقة ” .وأوضح البخاتي، ان ” من بين تلك الفقرات فقرة مهمة تخص المواطن وهي معالجة فقرة سعر صرف الدينار امام الدولار الأمريكي , إضافة الى عدم وضوح الفقرات المتعلقة بالاقليم خاصة في مجال النفط ” .يذكر ان مجلس النواب اخفق امس في تمرير قانون الموازنة للعام الجاري بعد انهيار المفاوضات مع الإقليم حيث تم تأجيل جلسة التصويت الى السبت المقبل .



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