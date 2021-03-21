العراق.. استهداف رتل تابع لـ

2021/03/21 | 13:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني عراقي من محافظة بابل، اليوم الأحد (21 آذار 2021)، باستهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الأمريكي على الطريق السريع في المحافظة....

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