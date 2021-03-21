الانبار تؤكد خلو مناطقها من الاصابة بسلالة كورونا الجديدة

2021/03/21 | 20:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

اكد المتحدث باسم دائرة صحة الانبار انس العاني، الاحد، ان المحافظة لم تسجل اي اصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وقال العاني في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “مدن الانبار لم تسجل اي اصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا نتيجة الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها خلية الازمة وتعاون المواطنين مع الجهات المعنية وتطبيق ارشادات المراكز الصحية”.

وأضاف، أن “ما اشيع حول تسجيل اصابات بالسلالة الجديدة للفيروس عارية عن الصحة وان الاصابات بفيروس كورونا اخذت بالتراجع نتيجة الاجراءات الاحترازية”.

يشار الى ان مدن الانبار تخضع لإجراءات احترازية وامنية مشددة لتطبيق اجراءات الوقاية من الاصابة بالمرض.



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