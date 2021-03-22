2021/03/22 | 17:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاثنين، عن ادراج فقرة تسليم حكومة الاقليم مستحقات من 2014 الى 2019 من دون الاشارة الى تسليم مابذمتها للسنوات المحددة.

وقال عضو لجنة الاقتصاد النيابية مازن عبد المنعم لـ/المعلومة/ ان “الموازنة لغمت بامتيازات لاقليم كردستان لم تكن موجودة حتى بالموازنات السابقة مما تسبب باعتراض العديد من النواب”.

واضاف ان “هناك العديد من التعديلات والاعتراضات تجرى في اللحظات الاخيرة بسبب الصفقات التي تجري مع الاقليم”، مشيرا الى ان “الموازنة ضمنت تسليم الاقليم مستحقات من 2014 الى 2019”.

واوضح عبد المنعم ان “الموازنة لم تشر الى ما بذمة كردستان للأعوام الخمسة التي ستعوض عنها وتسديها للحكومة المركزية وانما منحها فقط من دون ان تسلم شيئا”.

وتابع ان “العديد من الاعضاء لديهم الرغبة بالمقاطعة وعدم التصويت ما لم تعدل تلك الفقرات”.انتهى25و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتصاد النيابية: الموازنة ستسلم الاقليم مستحقات خمسة اعوام سابقة دون تسديد ما بذمته) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقتصاد النيابية: الموازنة ستسلم الاقليم مستحقات خمسة اعوام سابقة دون تسديد ما بذمته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).