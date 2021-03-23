الكروي: مفاوضات بغداد واربيل جارية وجلسة السبت قد لاتكون حاسمة للموازنة

2021/03/23 | 20:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اكد النائب مضر الكروي، الثلاثاء، بان المفاوضات بين بغداد واربيل لحسم 4 نقاط عالقة في موازنة 2021 لم تتوقف حتى الان.

وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” المفاوضات بين بغداد واربيل حيال ملف الموازنة مستمرة ولم تتوقف حتى الان في مسعى لحسم 4 نقاط عالقة تتعلق باستحقاقات الاقليم واجبات الاخير تجاه الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بالنفط والمعابر وبقية الايرادات الاتحادية الاخرى”.

واضاف الكروي،ان” جلسة السبت المقبل ربما لن تحسم الموازنة اذا ما بقيت الخلافات مستمرة مؤكدا بان هناك اشكالات اخرى في الموازنة تتعلق بحصص الوزارات الخدمية ومنها البلديات وميزانية ما يخصص للمحافظات مؤكدا بان هناك تفاؤل بان تؤدي تصل المفاوضات الى نقاط مشتركة تدفع للتوافق لحسم الموازنة والتصويت عليها”.

واشار الى ان” اغلب القوى السياسية مع مبدا التوافق في حسم الموازنة لتفادي اي اشكالات ونامل ان تؤدي جهود القوى النيابية في تقريب وجهات النظر والوصول الى حلول وسطى”.

وتشهد موازنة 2021 خلافات حادة بين القوى النيابية حيالى ملفات متعددة ابرزها استحقاقات كردستان وسعر صرف الدولار”.انتهى 25 ف

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