قانوني: طريقان لحل البرلمان الأولى لا ترضي النواب والثانية تحتاج هذا الشرط الدستوري

2021/03/24 | 19:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

كشف الخبير القانوني، طارق حرب، الأربعاء، ان حل البرلمان في الظروف الاستثنائية بحاجة الى اغلبية نيابية او توصية حكومية.

وقال حرب في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” نواب البرلمان لديهم طريقين لحل البرلمان خلال الفترة الحالية الأولى متعلقة بتوصية من رئيس الوزراء حصرا وموافقة رئاسة الجمهورية والثانية ان يحقق هذا الطلب اغلبية البرلمان بواقع 165 صوتا”.

وأضاف، ان” الخيار الأول لا يرضي غالبية النواب لذلك بالإمكان اللجوء الى الخطوة الثانية في سعيهم الى حل مجلس النواب وكل الامرين لا يمكن اتمامها الا بعد تحقيق المدة الزمنية التي تسبق الحل”.

وأشار الى ان” المدة الزمنية التي حددها الدستور بين حل البرلمان وتكليف رئيس الجمهورية لمفوضية الانتخابات بإجراء الانتخابات لا يكون قبل 17 ساعة انما يجب ان يكون قبل ستين يوما من الإعلان الرسمي عن حل البرلمان”.انتهى / 25ر

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