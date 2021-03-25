انتخابات الاولمبية.. العبادي يدخل السباق والكناني يغادر

2021/03/25 | 12:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..تشهد العملية الانتخابية في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، فوضى كبيرة ومشادات كلامية بين جميع الاطراف.وقال مراسل وكالة/ المعلومة/ إن اللجنة القضائية في الانتخابات الاولمبية، وافقت على قبول ترشيح رئيس اتحاد الطائرة جميل العبادي بعدما استبعدته في وقت سابق.واوضح أن من ضمن المفاجآت التي شهدتها الانتخابات، انسحاب الشيخ صباح الكناني من المؤتمر بشكل رسمي.يذكر ان الانتخابات ستسمر على مدار يومين، لتسمية رئيس جديد للجنة الاولمبية.



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