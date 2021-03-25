انطلاق جلسات مسائية في سوق العراق للأوراق المالية

2021/03/25 | 15:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلنت هيئة الأوراق المالية، اليوم الخميس، تنظيم جلسات مسائية في سوق العراق للأوراق المالية ابتداءً من الخامس من نيسان المقبل ولمدة يومين في الأسبوع.

وقال رئيس هيئة الأوراق المالية، فيصل الهيمص، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، إن "هيئة الأوراق المالية بالتنسيق مع سوق العراق للأوراق المالية، قررت زيادة ساعات التداول لجلستي يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 9:30 صباحاً الى الساعة 3 عصراً ابتداءً من جلسة الاثنين 5 نيسان 2021 في اطار الجهود الرامية الى تشجيع وجذب المهتمين والمستثمرين بنشاط التداول بأسهم الشركات المساهمة العراقية والأوراق المالية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية".

وأضاف أن "زيادة ساعات التداول سيعطي حرية للمستثمرين في التداول مع زيادة معدل دوران الأسهم"، مشيراً إلى أن "سوق العراق للأوراق المالية بدأ يشهد طفرة كبيرة في زيادة حجم التداول اذ حسب تقارير صندوق النقد العربي فان سوق العراق للأوراق المالية احتل المرتبة الأولى بنسبة النمو بالتداول".

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