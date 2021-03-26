رجب طيب إردوغان يبحث عن أصدقاء ..

2021/03/26 | 14:21 - المصدر: فرانس 24

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تزايد الإحباط في الاتحاد الأوروبي بسبب تأخير تسليم اللقاحات..



ويونكر يحث فون دير لاين..أوقفوا حرب اللقاحات الغبية..



وفي العراق: قوانين شمولية تفضح خرافة الديمقراطية!..



وخلال السنوات الماضية، لم تبق أزمة في المنطقة العربية لم تنغمس فيها تركيا وتتدخل في الصراعات الداخلية لدولها.. وحديث عن خيبة أمل في ألمانيا من تصرفات بايدن.

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