الرئيس العراقي يبعث برقية تعزية الى الرئيس المصري بوفاة عدد من المدنيين بحادث تصادم القطارين

2021/03/27 | 10:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث الرئيس العراقي برهم صالح، برقية تعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بوفاة عدد من المدنيين بحادثة تصادم القطارين في محافظة سوهاج.وجاء في نص البرقية، الأخ رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، بحزن وألم بالغين وبقلوب مؤمنة … Readmore

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