تسجيل 5 اصابات بكورونا المتحور في حلبجة

2021/03/27 | 12:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير مستشفى وفا في محافظة حلبجة تسجيل 5 اصابات بفايروس كورونا المتحور خلال الاسبوع المنصرم.

وقال الدكتور شوان عمر مدير مستشفى وفا في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان الاحتفالات بعيد نوروز وتوجه المواطنين الى احضان الطبيعة والتواجد في اماكن الازدحام في مناطق التنزهة تسبب في تسجيل 5 اصابات بفايروس كورونا المتحور.

واضاف انه تم ادخال 3 من المصابين في المستشفى وحالاتهم الصحية غير مستقرة، موضحا ان اعراض كورونا المتحور تختلف عن اعراض كورونا كوفيد 19، حيث يعاني المصابون من الاسهال والتقيؤ.

واشار الى ان عدد الاصابات كثير وعلى المواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية الخاصة بمكافحة الفايروس.

PUKmedia / فرحان حمه خان / حلبجة

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