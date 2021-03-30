’جنراك إلكتريك’ تقدم منحة دراسية للطلاب العراقيين

2021/03/30 | 12:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قدمت شركة "جنراك إلكتريك"، الثلاثاء، منحا دراسية لطلاب عراقيين، ضمن برنامج الـ "BBS"، بهدف مساعدتهم للالتحاق بوظائف القطاع الخاص وتأسيس كوادر وطنية موهوبة تساهم في مسيرة "نماء وازدهار" البلاد.

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وقال الرئيس التنفيذي للشركة في العراق رشيد الجنابي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (30 آذار 2021)، ان "الشركة تواصل التزامها الجاد بتعزيز مهارات الشباب العراقي من خلال تقديم المنح الدراسية لخمسة طلاب في برنامج BBS التعليمي الممتد على مدار 10 أشهر"، مشيراً الى ان "البرنامج يركز على تحسين اللغة الإنجليزية وصقل مهارات مزاولة الأعمال للطلاب المشاركين،ومساعدتهم على الاستعداد للالتحاق بوظائف القطاع الخاص.وسيساعد في تأسيس كوادر وطنية موهوبة تساهم في مسيرة نماء وازدهار البلاد من خلال تعزيز فطنتهم التجارية والاستراتيجية ضمن خبراتهم المهنية في المستقبل".

واضاف ان "البرنامج التعليمي يغطي ثلاثة مواضيع رئيسية خلال فترة 10 أشهر وتشمل: اللغة الإنجليزية؛ ومهارات التطور المهني؛ وأسس مزاولة الأعمال.



واختتمت الدورة الأولى في اللغة الإنجليزية نشاطاتها في الـ 15 من كانون الثاني الماضي، لتنطلق بعدها دورة مهارات التطور المهني في شهر شباط ومن المخطط أن تستمر لغاية شهر نيسان المقبل، ومن ثم دورة أسس مزاولة الأعمال التي ستستمر لغاية شهر ايلول من العام الجاري.



وستشمل الدورة الأخيرة من البرنامج مواضيع في غاية الأهمية وتضم الفطنة التجارية، والمحاسبة المالية، ومدخل إلى مجالات الخدمات المالية والتسويق، والشؤون الاقتصادية، علاوة على دورات مصغرة ومتخصصة بمجالات محددة على غرار التكنولوجيا المالية".

واكد الجنابي انه "في ضوء مزاولة الشركة لاعمالها في العراق على مدى عقود وحضورها الطويل في البلاد،تدرك وجود حاجة ملحة لصقل مهارات الشباب العراقي وتزوديهم بالمعلومات والخبرات اللازمة للالتحاق بمهن القطاع الخاص في المستقبل.



لذلك جاء برنامج BBS المقدم للطلبة مصمماً حسب الطلب لتلبية تطلعاتهم وتعزيز نقاط قوتهم ضمن مجالات رئيسية مثل التطور المهني ومهارات مزاولة الأعمال.



وتؤكد المنح الدراسية التي نقدمها على التزامها المتواصل بتأسيس الجيل المقبل من المهنيين العراقيين المتمرسين وسعينا المستمر لدعمهم للحصول على فرص العمل المناسبة".

وبين ان "الدروس التعليمية ستقدم جميعها بحضور شخصي وبشكل افتراضي بإشراف وتوجيه هيئة تدريسية تضم نخبة من المتمرسين المهنيين الذين يتمتعون بخبرة طويلة في العمل مع الطلاب العراقيين والقطاع الخاص وسيحظى الطلاب الناجحون في البرنامج بفرص العمل لدى العديد من الشركات كمتدربين".

من جانبها قالت رئيسة صندوق العراق للتعليم العالي كرستين فان دن تورن، وهي مؤسسة غير ربحية تتولى ادارة برنامج BBS: "نهدف إلى تمكين الخريجين الجامعيين في العراق للعمل لدى القطاع الخاص.



لذلك يعد هذا المنهاج التعليمي بمثابة نتاج عمل دؤوب على مدار سنوات عديدة لسد فجوة المهارات لدى الطلاب العراقيين، وكيفية تأهيلهم للالتحاق بمهن مثمرة.



ويساعد البرنامج المصمم خصيصاً للسوق العراقي في التصدي لمشكلة بطالة الطلاب ويؤسس كوادر بشرية موهوبة في القطاع الخاص.



ولاشك أن دعم (جنرال إلكتريك) سيثري الفوائد المقدمة للطلاب المشاركين في البرنامج التعليمي وسيساعدهم في تأسيس مسيرة مهنية ناجحة".

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