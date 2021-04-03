2021/04/03 | 12:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي/ نينا / فاز نادي اتحاد كلباء على الوحدة بهدف نظيف على ملعب آل نهيان في الجولة 23 من دوري الخليج العربي.وتقدم «النمور» من المركز التاسع إلى السابع بعد أن رفع رصيده إلى 35 نقطة، بينما تجمد رصيد «العنابي» في نفس عدد نقاط كلباء.وخسر نادي الوحدة ،الذي سيلاقي نادي الزوراء ، ضمن تصفيات الأندية الاسيوية الأربعاء المقبل في أبو ظبي، أول مباراة له تحت قيادة الهولندي تين كات الذي تسلم المهمة بعد انتصارين للفريق في الجولتين الماضيتين تحت قيادة المدرب المؤقت الفرنسي غريغوري./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منافس الزوراء في كاس اسيا يخسر بهدف من نادي اتحاد كلباء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منافس الزوراء في كاس اسيا يخسر بهدف من نادي اتحاد كلباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).